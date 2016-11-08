韩国总统朴槿惠称愿意接受国会提名的总理人选--韩联社

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔11月8日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统朴槿惠周二表示，如果国会提出总理人选，她将撤回自己的提名人，并愿意让新任总理掌管内阁。
朴槿惠在与国会议长举行会谈时发表上述言论。之前韩国爆出总统密友干政丑闻。
韩国国会公共事务办公室和青瓦台未立即证实朴槿惠的上述言论。
此举表明朴槿惠愿意对部分国家事务放权，这是反对党的主要要求。韩国总理职位通常都是有名无实，权力主要集中在总统府。(完)
(编译 李爽/汪红英；审校 杜明霞/王丽鑫)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。