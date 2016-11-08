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时事要闻 | 2016年 11月 8日 星期二 10:46 BJT

韩国总统朴槿惠称愿意接受国会提名的总理人选--韩联社

路透首尔11月8日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统朴槿惠周二表示，如果国会提出总理人选，她将撤回自己的提名人，并愿意让新任总理掌管内阁。

朴槿惠在与国会议长举行会谈时发表上述言论。之前韩国爆出总统密友干政丑闻。

韩国国会公共事务办公室和青瓦台未立即证实朴槿惠的上述言论。

此举表明朴槿惠愿意对部分国家事务放权，这是反对党的主要要求。韩国总理职位通常都是有名无实，权力主要集中在总统府。(完)

(编译 李爽/汪红英；审校 杜明霞/王丽鑫)

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