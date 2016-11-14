韩国检方将对总统朴槿惠进行讯问 内容涉及政治腐败丑闻

路透首尔11月13日 - 一位官员周日表示，韩国检方将针对一桩政治腐败丑闻，对朴槿惠总统进行询问。一位在任总统将因为刑事案件而接受检方询问，这在韩国历史上还是首次。

数以十万计的民众周六在首尔游行，要求朴槿惠辞职。许多抗议者表示，朴槿惠不配治理国家。她的公众支持率已降至5%，在有史以来韩国民选总统中最低。

韩国联合通讯社周日援引检方消息称，检方正在调查朴槿惠是否向韩国大型综合企业集团的老板们施加了不正当的压力，为两个基金会筹集资金。这两个基金会处在一项收受贿赂丑闻的中心，朴槿惠的一位密友也牵涉其中。

媒体周日报导称，检方已就这项丑闻，讯问了三星集团SAGR.UL实际上的老板李在熔，以及现代汽车集团的(005380.KS)和韩进集团HANJ.UL的董事长。

“没错，我们计划对总统进行讯问，不过日期尚未确定，”韩国检方办公室的一位官员对路透表示。

韩联社援引一名检方官员的话称，对于朴槿惠的问讯不应晚于周三。

朴槿惠办公室表示，最早要到周二才会对检方的计划表达立场，正在考虑为总统聘请一名律师。

虽然韩国有几位前总统曾在任期内陷入涉及到家族成员的丑闻或遭到指控，但没人在任内直接受到检方问讯。

检方官员证实，现代汽车集团主席郑梦九周六受到问讯。但该官员拒绝证实是否有其它韩国大企业的老板受到传唤。

大韩航空公司(Korean Air)(003490.KS)的一名发言人证实，大韩航空及韩进集团会长赵亮镐接受了问讯，但未披露更多细节。

现代汽车的一名发言人拒绝评论。未能立即联系到三星集团证实其高层受到传唤。(完)