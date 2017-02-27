版本:
中国
时事要闻 | 2017年 2月 27日 星期一 16:22 BJT

韩国总统朴槿惠声明重申任内从未谋取个人利益

路透首尔2月27日 - 韩国总统朴槿惠在周一披露的一份声明中对宪法法院表示，她在执政时从未谋取任何个人利益。与此同时，法院准备对朴槿惠弹劾案做出裁决。

据朴槿惠律师宣读的声明，朴槿惠还重申，三星集团从未向其提出不当要求，她也没有对三星集团提出过非法要求。

现年65岁的朴槿惠去年12月遭国会弹劾，因有指控称其与密友崔顺实共谋向大型企业集团施压，要求他们向两个基金会提供资金。

周一宪法法院对总统弹劾案举行最后一次庭审。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐