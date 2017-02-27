韩国总统朴槿惠声明重申任内从未谋取个人利益

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔2月27日 - 韩国总统朴槿惠在周一披露的一份声明中对宪法法院表示，她在执政时从未谋取任何个人利益。与此同时，法院准备对朴槿惠弹劾案做出裁决。
据朴槿惠律师宣读的声明，朴槿惠还重申，三星集团从未向其提出不当要求，她也没有对三星集团提出过非法要求。
现年65岁的朴槿惠去年12月遭国会弹劾，因有指控称其与密友崔顺实共谋向大型企业集团施压，要求他们向两个基金会提供资金。
周一宪法法院对总统弹劾案举行最后一次庭审。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)