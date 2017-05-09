韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色

路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。

“我认为美国希望在中国的合作下对朝鲜施加强大压力，从而把朝鲜拉到谈判桌前，使他们取消核计划，”文在寅在Youtube现场直播中表示。

“这其中重要的一点是，韩国应引领新的情势发展--我们不应只是旁观美国和中国磋商，”他说。(完)