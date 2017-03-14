韩国热门总统竞选人文在寅要求中国停止因萨德问题实施报复

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔3月14日 - 韩国热门总统竞选人文在寅(Moon Jae-in)周二呼吁中国停止因萨德系统部署问题而对韩国企业实施经济报复。
文在寅在与其他总统竞选人辩论时称，韩国必须坚决抵抗中国，反对中国的任何不公平举措，但也要通过外交努力来解决这一问题。
此前韩国与美国达成协议，在韩部署萨德反导系统，以应对朝鲜的导弹威胁。中国则对韩国部署萨德提出抗议。
中国认为，萨德强大的雷达系统威胁到了其安全。(完)
(编译 汪红英/王洋; 审校 许娜/张明钧)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)