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时事要闻 | 2017年 3月 14日 星期二 14:42 BJT

韩国热门总统竞选人文在寅要求中国停止因萨德问题实施报复

路透首尔3月14日 - 韩国热门总统竞选人文在寅(Moon Jae-in)周二呼吁中国停止因萨德系统部署问题而对韩国企业实施经济报复。

文在寅在与其他总统竞选人辩论时称，韩国必须坚决抵抗中国，反对中国的任何不公平举措，但也要通过外交努力来解决这一问题。

此前韩国与美国达成协议，在韩部署萨德反导系统，以应对朝鲜的导弹威胁。中国则对韩国部署萨德提出抗议。

中国认为，萨德强大的雷达系统威胁到了其安全。(完)

(编译 汪红英/王洋; 审校 许娜/张明钧)

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