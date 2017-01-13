潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国

路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。

韩国陷入政治危机，此前国会在2016年12月以压倒性票数表决通过了对卷入亲信干政丑闻的总统朴槿惠的弹劾。该弹劾案目前交由宪法法院审理，若宪法法院裁决弹劾成立，将导致韩国提前进行总统选举。

现年72岁的潘基文已于周四回国。他还未宣布参选总统的意图，但表示会尽快就自己的政治前途作出决定。

该项调查是在1月10-12日进行的，当时有报导称潘基文亲属被美国检方指控涉嫌行贿。

文在寅的支持率较去年12月的相同调查上升11个百分点，为31%，在调查中排首位。

盖洛普韩国位于首尔，与美国的盖洛普(Gallup)没有从属关系。(完)