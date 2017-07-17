韩国提议与朝鲜军事对话 中止边界敌对行为（更新版）

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路透首尔7月17日 - 韩国周一提议在本周与朝鲜进行军事对话，这将是2015年底以来的首次政府层级对话，以期能中止在朝韩边境线附近的敌对活动。此前朝鲜在最近数周接连试射导弹。

这是韩国总统文在寅政府的第一个正式提议。文在寅5月上任，誓言要致力于和朝鲜对话接触并对其施加压力，以降低朝鲜半岛的紧张情势。

“我们要求与朝鲜于7月21日在统一阁举行军事对话，以停止在军事分界线引发军事紧张气氛的一切敌对活动，”韩国国防部副部长Suh Choo-suk说。

统一阁是位于板门店的朝鲜建筑物，此前的会谈曾在这里举行。两国上次举行政府级会谈是在2015年12月。

文在寅大约在一周前表示，为遏制朝鲜的核及导弹项目，同朝鲜对话的必要性变得比以往任何时候都更为紧迫。

副国防部长并未详述何谓敌对军事活动。朝鲜和韩国对其涵义有不同的理解，在韩国通常是指广播和其他挑衅行为，而朝鲜则希望中止韩国和美国的例行联合军演。

文在寅曾建议在7月27日，即停战协议签署纪念日暂停朝韩边境的敌对军事活动。该停战协议是1953年签署的，标志着朝鲜战争的结束。

韩国红十字会周一提议与朝鲜会谈，讨论朝鲜战争离散家属团聚计划。该红十字会提议在8月1日展开相关会谈，有可能在今年10月的中秋节举办离散家属团聚活动。

朝鲜曾多次表示，不会与韩国举行任何形式的会谈，除非韩国送回去年脱北的12名女服务员。

朝鲜称韩国绑架了12名女服务员和餐厅经理，但韩国称这些人是自愿集体投奔韩国的。

朝鲜自去年年初以来已进行了两次核试验，并以前所未有的速度展开导弹相关活动。

朝鲜本月稍早进行了首次洲际弹道导弹试射，宣称已掌握在导弹上安装核弹头的技术。韩国和美国对此表示质疑。

两名美国高级官员上周表示，在遏制朝鲜的行动中，美国准备在几周之内对与朝鲜有业务往来的中国几家银行和企业实施新的制裁。(完)