版本:
中国
时事要闻 | 2017年 2月 27日 星期一 14:20 BJT

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠

路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。

检方发言人Lee Kyu-chul表示，检察官不能面对面地讯问朴槿惠，令人遗憾。他说朴槿惠办公室拒绝了检方对任何讯问录像或录音的要求。

将于周二之前就起诉卷入该丑闻的所有嫌疑人做出最终决定，包括三星集团高管。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐