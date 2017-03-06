韩国特别检察官称总统朴槿惠与密友崔顺实串通收受三星贿赂

路透首尔3月6日 - 韩国一名特别检察官周一发表声明称，总统朴槿惠与其密友崔顺实串通，收受三星集团旨在强化李在镕对公司控制的贿赂。

韩国特别检察官办公室发布声明，详细阐述了调查结果。该办公室称，韩国国民年金公团(NPS) 2015年投票支持三星集团两家关联公司合并，尽管预期会有1,388亿韩元(1.1987亿美元)损失。

“三星集团副会长李在镕与公司未来战略室室长崔志成等其他高管串谋向朴槿惠和崔顺实行贿，通过挪用公司资金来为自己继承公司控制权获得支持，”特别检察官Park Young-soo在电视新闻发布会上表示。

朴槿惠和李在镕等人均否认有不当行为。三星集团没有立即置评，但曾否认有行贿行为，或是向朴槿惠寻求不当支持。

此次调查是针对牵涉总统朴槿惠的亲信干政丑闻。朴槿惠在12月遭到弹劾，因被指控与长期密友崔顺实串通向大型企业施压，以迫使企业向两家支持总统政策措施的基金提供献金。

今年65岁的朴槿惠已被停职。韩国宪法法院将就是否批准韩国国会12月的弹劾案做出裁决。该法院料将在3月某个时候做出决定。

如果法院批准弹劾案，朴槿惠将成为第一位被赶下台的民选总统，韩国随后将很快举行总统选举。

李在镕及其他四名三星高管上周因行贿、挪用公款等指控被起诉。李在镕是三星的第三代领导人。

李在镕被指控承诺向由朴槿惠密友崔顺实支持的一家公司和组织行贿430亿韩元(3,719万美元)，以迎合崔顺实，并巩固他对三星集团的控制。(完)