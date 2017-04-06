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时事要闻 | 2017年 4月 6日 星期四 14:36 BJT

韩国检方将在朴槿惠贪腐案调查中问讯乐天集团会长辛东彬

路透首尔4月6日 - 韩国检方周四称，已传唤乐天集团会长辛东彬，在前总统亲信干政丑闻调查中作为证人接受问讯。这一丑闻导致朴槿惠被废黜并被逮捕。

特别检察官办公室表示，已传唤辛东彬在周五当地时间9:30 (0030 GMT)出庭，但未进一步置评。(完)

(编译 汪红英; 审校 李春喜)

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