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国际财经 | 2017年 3月 15日 星期三 13:43 BJT

韩国检方开始调查SK集团和乐天集团--韩联社

路透首尔3月15日 - 据韩国联合通讯社周三报道，韩国检方开始调查国内大型企业乐天集团和SK集团，这是对导致前总统朴槿惠被罢免的贪污丑闻进行广泛调查的一部分。

韩联社援引未具名消息人士的话称，检方怀疑朴槿惠和这两家大型企业之间有不当交易。SK集团的一位发言人告诉路透，该公司将配合调查。

未能立即联系到乐天集团就此置评。

朴槿惠否认有不法行为。(完)

(编译 汪红英；审校 许娜)

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