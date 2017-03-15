韩国检方开始调查SK集团和乐天集团--韩联社

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透首尔3月15日 - 据韩国联合通讯社周三报道，韩国检方开始调查国内大型企业乐天集团和SK集团，这是对导致前总统朴槿惠被罢免的贪污丑闻进行广泛调查的一部分。
韩联社援引未具名消息人士的话称，检方怀疑朴槿惠和这两家大型企业之间有不当交易。SK集团的一位发言人告诉路透，该公司将配合调查。
未能立即联系到乐天集团就此置评。
朴槿惠否认有不法行为。(完)
(编译 汪红英；审校 许娜)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。