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时事要闻 | 2017年 3月 14日 星期二 14:22 BJT

韩国检方将通知前总统朴槿惠传唤她的计划--韩联社

路透首尔3月14日 - 据韩国联合通讯社周二报导，韩国检方周三将通知前总统朴槿惠传唤她的计划，朴槿惠将作为导致她被弹劾的贪腐案中的嫌疑人受到讯问。

韩国检方还将在周三之前决定何时传唤朴槿惠。她是韩国首位被弹劾下台的民选总统。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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