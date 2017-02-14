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时事要闻 | 2017年 2月 14日 星期二 14:16 BJT

韩国检方将在周三前决定是否申请对三星领导人李在镕的逮捕令

路透首尔2月14日 - 韩国特别检察官办公室称，将在周三之前决定是否申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。

李在镕周一被特别检察官办公室传讯，已被问讯超过15个小时。他被指控承诺向朴槿惠密友崔顺实支持的一家企业和数家机构支付款项，以换取对2015年两家三星关联公司合并案的支持。

一家法院上月驳回了特别检察官办公室对李在镕的第一次逮捕申请。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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