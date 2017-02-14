韩国检方将在周三前决定是否申请对三星领导人李在镕的逮捕令

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔2月14日 - 韩国特别检察官办公室称，将在周三之前决定是否申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。
李在镕周一被特别检察官办公室传讯，已被问讯超过15个小时。他被指控承诺向朴槿惠密友崔顺实支持的一家企业和数家机构支付款项，以换取对2015年两家三星关联公司合并案的支持。
一家法院上月驳回了特别检察官办公室对李在镕的第一次逮捕申请。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)