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国际财经 | 2017年 1月 11日 星期三 15:29 BJT

韩国检察官起诉大众汽车当地业务八名高管及员工--韩联社

路透首尔1月11日 - 韩国联合通讯社引述韩国检察官办公室报导称，韩国检察官起诉大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)在当地业务的八名现任及前任管理人士、员工及合同工，指控他们违反清洁空气保护法案及其他罪名。

检察官对大众汽车排放作弊丑闻的调查由此画上句号。丑闻调查始于韩国环境部去年初对大众当地业务主管发起刑事指控。

大众汽车一位当地发言人对此不予置评。而路透无法立即联系上获授权发表评论的首尔中央地方检察厅官员置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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