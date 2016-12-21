韩国央行报告称贸易保护行为令韩国2015年出口损失24亿美元

路透首尔12月21日 - 韩国央行周三表示，由其他国家实施的贸易保护行动令韩国2015年出口损失24亿美元，相当于该年韩国总出口量的0.5%。

韩国央行在一份有关保护主义的研究报告中指出，2016年1-9月期间，该国出口因贸易保护而蒙受的损失，相当于在此期间内出口量的0.7%。

该央行称，反倾销税等保护主义举措纷纷出笼，主要来自美国和澳洲等发达经济体，针对的则是钢材和化学产品等行业。

韩国央行指出，按照目前保护主义措施出台的速度估计，2020年之前每年因此造成的损失料将达到韩国出口额的0.8%左右。

该报告建议企业与政府采取积极行动，把保护主义的影响降至最小。

央行还补充道，特朗普1月20日就任美国总统后，美国保护主义料将升温，不过相关举措的力度可能弱于预期。

特朗普在竞选中表达出的保护主义观点已经引起韩国的关切。韩国是亚洲第四大经济体，其增长高度依赖出口。(完)