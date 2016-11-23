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时事要闻 | 2016年 11月 23日 星期三 08:40 BJT

韩国检方突击搜查了三星集团办公室--韩联社

路透首尔11月23日 - 韩国联合通讯社周三报导，韩国检方突击搜查了三星集团的办公室，因该集团被指称与总统朴槿惠的密友崔顺实有关联。崔顺实已经被提起刑事诉讼。

三星集团发言人证实检察官去过集团总部，但未提供进一步细节。

尚不能立即联系到首尔检方就此报导置评。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)

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