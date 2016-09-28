韩国称13家汽车厂商将召回约11万辆配高田问题气囊的汽车

路透首尔9月28日 - 韩国周三称，13家汽车制造商将召回约11万辆配有日本高田(7312.T)有缺陷安全气囊的汽车，成为涉及这家日企较长时间以来安全危机的最新情况。

美国于今年5月份宣布对高田安全气囊气体发生器的新一轮召回。高田气囊事故在当地导致至少14死及100余人受伤，引发有史以来最大规模的汽车召回事件。之后，其他国家/地区也已宣布在本地进行召回。

韩国国土交通部称，由17家汽车制造商生产的共计221,870辆汽车安装有高田的缺陷安全气囊。包括本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)、宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)和奥迪在内的13家企业计划召回约11万辆相关汽车，而通用汽车(General Motors) (GM.N)和奔驰(Mercedes-Benz)等其余四家尚未确定全球性召回计划。

国土交通部称，上述公司如果延迟召回，则可能面临罚款或被判10年有期徒刑。(完)