韩国央行总裁称支持结构性改革 但避谈量化宽松

路透首尔5月2日 - 韩国央行总裁周一表示央行将全力支持结构改革，但并未提及该行是否将进行量化宽松。韩国央行目前正面临实施量化宽松的压力。

韩国企划财政部长官柳一镐前一日才在电视访谈中表示，决策者正在思考对两家国营政策银行提供支持的最佳策略；这两家银行涉及韩国航运与造船业的一项大规模重整计划。

“我们应当特别警惕可能出现的各种暂时性影响，例如金融市场受到负面冲击，或企业流动性恶化，”韩国央行总裁李柱烈在动身前往参加亚洲开发银行年会前，对该行高官表示。

李柱烈也表示，企业结构改革对韩国来说“非常重要”。

韩国总统朴槿惠已表示，应该考虑允许韩国央行采行某种形式的量化宽松，以确保结构性改革过程中，信贷能够流向需要的地方。

朴槿惠称，正在考虑的量化宽松组合与美国、日本和欧盟等发达国家的政策举措不同。

“我们考虑的是财政和货币政策双管齐下，而不是其中一个，”柳一镐周日表示。

当被问及韩国央行是否可能采取量化宽松时，柳一镐补充称，这是包含在政策组合中的一个备选方案。

上周五，韩国央行工会批评采取量化宽松的呼声，称这可能损及央行的独立性，该工会将尽可能长时间地对此抗议。

“政府提倡的不是量化宽松，他们是在挂羊头卖狗肉，”该工会在声明中称。

由政府、央行和其他相关机构工作人员组成的工作小组，本周晚些时候将举行首次会议，由企划财政部副部长主持。(完)