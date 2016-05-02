韩国央行总裁称支持结构性改革 但避谈量化宽松

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔5月2日 - 韩国央行总裁周一表示央行将全力支持结构改革，但并未提及该行是否将进行量化宽松。韩国央行目前正面临实施量化宽松的压力。
韩国企划财政部长官柳一镐前一日才在电视访谈中表示，决策者正在思考对两家国营政策银行提供支持的最佳策略；这两家银行涉及韩国航运与造船业的一项大规模重整计划。
“我们应当特别警惕可能出现的各种暂时性影响，例如金融市场受到负面冲击，或企业流动性恶化，”韩国央行总裁李柱烈在动身前往参加亚洲开发银行年会前，对该行高官表示。
李柱烈也表示，企业结构改革对韩国来说“非常重要”。
韩国总统朴槿惠已表示，应该考虑允许韩国央行采行某种形式的量化宽松，以确保结构性改革过程中，信贷能够流向需要的地方。
朴槿惠称，正在考虑的量化宽松组合与美国、日本和欧盟等发达国家的政策举措不同。
“我们考虑的是财政和货币政策双管齐下，而不是其中一个，”柳一镐周日表示。
当被问及韩国央行是否可能采取量化宽松时，柳一镐补充称，这是包含在政策组合中的一个备选方案。
上周五，韩国央行工会批评采取量化宽松的呼声，称这可能损及央行的独立性，该工会将尽可能长时间地对此抗议。
“政府提倡的不是量化宽松，他们是在挂羊头卖狗肉，”该工会在声明中称。
由政府、央行和其他相关机构工作人员组成的工作小组，本周晚些时候将举行首次会议，由企划财政部副部长主持。(完)
(编译 陈宗琦/李爽 审校 徐文焰/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。