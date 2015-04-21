韩国总理李完九因政治献金丑闻提出辞职

韩国总统府周二称，韩国总理李完九因丑闻提出辞职。李完九被指控非法收受一位已自杀商人提供的竞选资金，但他否认了这一指控。朴槿惠发言人在秘鲁发表声明称，总统已收到李完九的辞职信。朴槿惠目前正在拉美访问，外界普遍预计她将接受李完九的辞呈并找人接替他。路透