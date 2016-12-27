韩国执政党反朴派议员集体退党 欲拉拢潘基文另组新党

路透首尔12月27日 - 韩国执政党新国家党一个派系周二宣布，将另组新党，一名重量级的退党议员称，希望即将卸任的联合国秘书长潘基文能加入他们的行列。潘基文在部分有关总统选举的民调中名列前茅。

这29名退出新国家党的议员，在12月9日的国会表决中投下支持票，使国会以压倒性票数通过弹劾总统朴槿惠的议案。

“我们希望联合国秘书长潘基文加入改革保守新党(New Conservative Party for Reform)，他去参加公平初选的竞争将是正确作法，”这个新党的成员之一Yoo Seong-min向SBS电视台表示。这个党名属暂定性质，Yoo Seong-min本人也可能竞逐总统大选。

周一公布的Realmeter民调显示，23.3%的受访者支持潘基文，支持度略高于前民主党党魁文在寅的23.1%。

“反朴派”议员集体退党后，新国家党在国会300个席位只占不到100席。

潘基文尚未宣布有意竞选总统，只表示等到他在联合国的任期本月结束后，他将许身报国。

如果宪法法院支持弹劾案，将在60天内举行总统选举。韩国总统选举原本预定于2017年12月20日举行。

国民之党领袖亦已表示，将欢迎潘基文加入。(完)