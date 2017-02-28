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时事要闻 | 2017年 2月 28日 星期二 14:12 BJT

韩国检方将起诉三星集团领导人李在镕及其他四名高管

路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。

由于卷入了这宗牵涉到朴槿惠的贪腐丑闻，李在镕于2月17日被捕。此事令三星这家科技业巨头以及韩国企业的代表再遭打击。(完)

(编译 汪红英；审校 郑茵)

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