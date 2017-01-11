韩国特别检察官将传唤三星电子副会长李在镕

路透首尔1月11日 - 韩国特别检察官办公室周三表示，已将三星电子副会长李在镕作为嫌疑人进行传唤，这是牵涉总统朴槿惠的以权谋私政治丑闻的一部分。

检方一直在调查，三星对朴槿惠密友崔顺实作为后盾的一家企业和一个基金会的支持，是否与2015年(韩国)国民年金公团(NPS)决定支持三星集团两家关联公司合并有关联。

检方发言人Lee Kyu-chul在新闻简布会上表示，李在镕将于周四上午因涉嫌贿赂等被传唤，但并未详细说明。目前不能立即联系到三星集团进行置评。(完)