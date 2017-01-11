韩国特别检察官将传唤三星电子副会长李在镕

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透首尔1月11日 - 韩国特别检察官办公室周三表示，已将三星电子副会长李在镕作为嫌疑人进行传唤，这是牵涉总统朴槿惠的以权谋私政治丑闻的一部分。
检方一直在调查，三星对朴槿惠密友崔顺实作为后盾的一家企业和一个基金会的支持，是否与2015年(韩国)国民年金公团(NPS)决定支持三星集团两家关联公司合并有关联。
检方发言人Lee Kyu-chul在新闻简布会上表示，李在镕将于周四上午因涉嫌贿赂等被传唤，但并未详细说明。目前不能立即联系到三星集团进行置评。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。