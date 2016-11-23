韩国检方突击搜查三星集团办公室及国家退休基金（更新版）

(新增更多细节)

路透首尔11月23日 - 韩国联合通讯社报导称，韩国检方周三突击搜查了三星集团的办公室，因该集团被指称与总统朴槿惠的密友崔顺实有关联。崔顺实因干政丑闻已被起诉。

韩国国家退休基金(NPS)发言人表示，检方还突击检查了该基金。NPS是韩国最大的养老基金。韩联社报导称，调查人员正在审查该基金去年批准第一毛织与三星物产(028260.KS)的80亿美元并购案的相关问题。

三星集团发言人证实检察官去过集团总部，但她未提供进一步细节。NPS发言人称，突击搜查发生在该基金的总部所在地全州市，但她拒绝披露细节。

尚不能立即联系到首尔检方就此置评。

朴槿惠与崔顺实目前正因对三星集团等大型企业集团不当施压的指控接受调查。两人被控向这些企业施压，为支持朴槿惠促进文体活动政策的基金会筹款。

崔顺实与青瓦台前政策调整首席秘书官安锺范周日遭到起诉，被控滥用职权。

NPS持有两家公司股权，它的支持被视为并购交易成功的关键。

面对外界对于这项交易罔顾其他股东权益、帮助三星集团家族巩固对并购企业控制的批评，NPS对该决定进行了辩护。(完)