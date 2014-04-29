（更正）特写：“岁月号”事故调查深入 船企幕后富豪背景复杂

(更正：英文原文有误，Yoo Byung-un应为教会的共同创始人)

路透首尔4月24日（记者 David Chance） - 韩国沉船“岁月号”所属家族企业的领导人Yoo Byung-un是一名亿万富豪，曾因诈骗入狱，在卢浮宫用假名举办过展览，还是一个教会的创始人之一。

年逾古稀的Yoo一生饱经沧桑，研发过日用和健康相关的设备，也曾经历破产。1987年，Yoo所创教会的32名成员自杀，经调查他被排除嫌疑。

检察官上周突击搜查了Yoo的住宅。

Yoo及其家人的代表律师Son Byoung-gi对路透表示，检察官并未传召Yoo及其家人，据他所知公司的财务不存在问题。

“作为公司的主要股东，在必要的情况下，Yoo及其家人将承担此次悲惨事故的所有法律和社会责任，”Son说道。

检察官也突击检查了该船运企业的办公室，金融监管机构正在调查该公司的贷款和业务。

财务文件显示，Yoo并不持有船运企业Chonghaejin Marine Co.Ltd的股份。1997年Yoo破产的时候Chonghaejin接管了他的客轮资产。目前该公司由Yoo的两个儿子Yoo Dae-kyun和Yoo Hyuck-ki所管理的投资公司I-One-I控股。

律师Son确认，假名Ahae的摄影师就是Yoo，他曾租用巴黎凡尔赛宫和卢浮宫的一部分场地举办展览，并委托英国作曲家Michael Nyman为此谱写了一首交响乐。

官方文件和公司网站的信息显示，Yoo的经营涉猎范围极广，他还拥有加利福尼亚州一个度假村和有机农场等业务。

Ahae Press France本月早些时候向韩国金融监督院提交的文件显示，I-One-I持有绘画作品生产商Ahae Corp的股份，而Ahae Corp则持有Ahae Press France10.2%的股份。I-One-I控股的船运企业Chonghaejin又持有24.51%的Ahae Press France股份。Ahae在巴黎的展览由Ahae Press France组织。

Ahae在他的网站（ahae.com/）上这样描述自己：1941年生于日本京都，其家庭在日本对朝鲜半岛的殖民统治期间被迫迁徙至那里。网站上称Ahae耗时数年在他的一处房产拍摄了260万张自然风光片。

Yoo的经营兴趣围绕化妆品和有机产品展开；他的船运兴趣则始于1986年韩国汉江的客轮运营，随后扩大为航海客轮运营。

网站称，Ahae是美国有机农场123 Farm的拥有者。该农场位于加利福尼亚Highland Springs度假村内，购买该度假村的公司由Yoo担任董事会主席。

监管文件显示，I-One-I的子公司Dapanda拥有该度假村内Highland Springs会议和培训中心9.9%股份。

Yoo的商业帝国在20世纪90年代迅速扩张，但他的控股公司Semo Co. Ltd后来破产。

Chonghaejin提交的文件显示，该公司创立于1999年2月24日，第二天法院批准破产的Semo进行重组，Chonghaejin是整合Semo船运业务的主要实体。

Yoo是大韩福音浸礼会（Evangelical Baptist Church of Korea）的创始人之一，他创立的Evangelical MediaGroup（www.god.com）称：“他从1961年开始笃信福音，以商人和投资者的身份支持基督教在全世界的传播。”

Yoo在1992年因诈骗被判入狱四年。法庭记录显示，Yoo因使用教会成员的资金和财产为其业务扩张提供资金而获刑。

1987年，32名该教会成员死于首尔附近的一个工厂，Yoo并未被起诉。

Yoo诈骗入狱刑满释放后，在接受一家杂志采访时表示自己与这些人的死无关。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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