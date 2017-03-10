背景资料：韩国贪污丑闻关键人物

路透首尔3月10日 - 韩国宪法法院周五通过总统朴槿惠弹劾案，因涉及大型企业的贪污丑闻而将其免职。这起丑闻导致韩国陷入持续数月的政治危机。

以下是卷入丑闻的关键人物及其面临的指控。

**朴槿惠，65岁**

韩国前总统。

被控担任总统期间违反宪法职责。

特别检察官3月6日表示，朴槿惠与密友崔顺实勾结收受三星集团的贿赂，并在封杀逾9,000名艺人、作家和电影业者一事中发挥了作用。三星集团行贿，是为了加强三星电子副会长李在镕对该集团的控制。

韩国法律不允许起诉现任总统，除非被控犯有叛国罪。尚未对朴槿惠提起正式指控。宪法法院作出支持弹劾的判决后，她已丧失了起诉豁免权。

朴槿惠否认有不法行为。

**崔顺实，60岁**

朴槿惠大约40年的闺中密友。

被指控收受贿赂、隐藏犯罪所得、以权谋私、滥用职权妨碍他人行使权力。

特别检察官3月6日表示，崔顺实与朴槿惠串通收受三星集团领导人李在镕的贿赂，帮助后者加强对三星集团的控制。

崔顺实否认有不法行为。

目前她已被拘押，并在受审。

**李在镕，48岁**

三星电子(005930.KS)副会长及三星集团实际领导人。

被指控行贿、挪用公款、在海外隐藏资产、隐藏犯罪所得及做伪证。

特别检察官3月6日表示，李在镕向朴槿惠和崔顺实承诺捐助430亿韩元(3,719万美元)，以换取二者对其一系列行动的支持，包括2015年合并三星两家关联公司，以及2016年让亏损的三星生物制剂(207940.KS)在国内上市。

李在镕和三星否认有不法行为。

他目前已被拘押，且在受审。

**崔志成，66岁**

三星集团前副会长。

被指控行贿、挪用公款、在海外隐藏资产、隐藏犯罪所得。

特别检察官在3月6日称，崔志成和李在镕串谋承诺捐助430亿韩元，以换取朴槿惠和崔顺实对其一系列行动的支持，包括2015年支持三星两家关联公司的合并，以及2016年让亏损的制药企业三星生物制剂在国内上市。

崔志成否认有不当行为。

他目前未被拘押，但在受审。

**文亨杓，61岁**

前韩国保健福利部长官、韩国国民年金公团(NPS)前董事长。

被指控滥用职权妨碍他人行使权力，做伪证。

特别检察官在3月6日称，在2015年文亨杓担任董事长期间，NPS投票批准三星集团两家关联公司的合并案，尽管预计合并可能会导致1,388亿韩元(1.1987亿美元)损失。

文亨杓否认有不当行为。

他目前被拘押并在受审。

**金淇春，77岁**

朴槿惠任期内担任青瓦台秘书室长。

被指控滥用职权妨碍他人行使权力，胁迫，作伪证。

特别检察官在3月6日称，金淇春和朴槿惠、崔顺实及其他人串谋，将众多艺人、作家和电影行业的专业人士列入黑名单，禁止他们参加政府赞助的活动或从相关活动中获益。

金淇春否认有不当行为。

他目前被拘押。(完)