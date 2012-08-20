韩国将从9月起恢复进口伊朗原油--政府消息人士

路透首尔8月20日电---来自韩国知识经济部的消息人士周一称,韩国炼厂将从9月起恢复自伊朗每日20万桶的原油进口,从而结束因欧盟禁止对伊朗原油海运提供保险而中断两月的伊原油进口.

此举不太可能防碍韩国今年晚些时候请求美国延长伊原油禁运豁免,上半年韩国自伊朗的原油进口减少17%,全年料减少近20%.

"进口将在9月初恢复,意味着船货将在9月末到岸,"韩国知识经济部一位不愿具名的消息人士称.

"原油将自伊朗装运,由伊朗油轮运输,保险也由伊朗公司提供,"该消息人士称.

该人士还透露,恢复进口後的总进口量料为每月600万桶.SK Energy将每月进口400万桶,Hyundai Oilbank将每月进口200万桶.

这是韩国炼厂与伊朗达成的2012年定期合同的供应量.

知识经济部的另一位人士表示:"我们认为这基本上不会影响与美国有关延长禁运豁免的谈判,因为今年的进口量将比去年少."

"而且由於欧盟的禁令,进口还一度中断."

6月韩国曾获得美国针对伊朗金融制裁措施豁免180天的待遇,条件是大幅削减自伊朗的原油进口.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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