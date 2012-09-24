韩国9月将恢复伊朗原油进口

* 因制裁之故,韩国在8月未进口伊朗石油

* 但伊朗石油正运往首尔,结束近两个月的间断

* 8月整体进口为8,046万桶,较上年同期增加11.2%

* 1-8月自伊朗进口为3,877万桶,较上年同期减少32.2%

记者 Meeyoung Cho 编译 王冠中

路透首尔9月24日电---由於欧盟对船运保险的禁令,韩国8月未自伊朗进口原油,但在避开制裁後,韩国9月进口伊朗石油数量将最高达每日20万桶,或恢复完整的合约量.

韩国国家石油公司公布的数据显示,韩国8月整体原油进口较上年同期增加11.2%,其中来自中东其他国家的进口增加.

韩国是全球第五大石油进口国,且是伊朗最大的石油客户之一.韩国国家石油公司称,韩国今年头八个月自伊朗进口的原油数量为3,877万桶,较上年同期减少32.2%.

韩国1-8月的伊朗原油进口量相当於每日约15.9万桶.

由於欧盟禁令,韩国自7月1日开始停止进口伊朗原油.欧盟禁令是西方国家对伊朗制裁的一部份,旨在削减伊朗的石油收入,压缩其用於争议核子计画的资金.

然而,韩国国家石油公司8月公布的数据显示,韩国在7月意外买进13.74万桶的伊朗原油,因6月船货延迟.

为了让其原由能继续输往亚洲主要客户,伊朗为其石油船货提供最高10亿美元的保险,而韩国SK能源上周买进了200万桶伊朗原油.

韩国知识经济部的消息人士上月亦称,韩国炼厂正计画从9月开始恢复每月最高600万桶的伊朗原油进口量,或相当於每日20万桶.(完)

--译文审校 田建华

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