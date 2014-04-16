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时事要闻 | 2014年 4月 16日 星期三 12:46 BJT

韩国沉船仍有100多人下落不明--韩联社

路透首尔4月16日 - 韩国联合通讯社称，一艘载有477人的渡轮周三在韩国西南海岸倾覆后，仍有100多人下落不明。

韩联社和YTN电视称，有368人获救。这艘渡轮在周三早上发出求救信号后下沉。这些数字尚无法核实。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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