韩沉船遇难人数上升 搜救工作艰难

至周五时，韩国“岁月号”沉船事故遇难者人数升至25人，失踪学生的家长将矛头指向船长。海岸警卫队官员称，事故调查侧重于船员是否有玩忽职守的情况、货物堆放是否有问题，以及这艘船是否有结构性缺陷。船长李俊松（Lee Joon-seok）面临刑事调查。遇难者亲属指责他和一些船员先于许多旅客离开船只。李俊松以及“岁月号”所属公司已道歉，但均未承认对此负有责任。图为2014年4月18日，失踪者家属焦急等待消息。路透