韩国SK集团会长崔泰源因牵涉贪腐丑闻 将接受检方讯问

路透首尔3月18日 - SK集团会长崔泰源因卷入导致前总统朴槿惠下台的贪腐丑闻，于周六受到韩国检方的讯问。他是最新一位受到讯问的企业领袖。

朴槿惠已被罢免下台并将面临指控，称她与密友崔顺实合谋，逼迫大企业向支持其政策倡议的两个基金会捐款。

路透暂未联系到检察官办公室官员评论崔泰源被传唤的理由。

崔泰源抵达检察官办公室时未与记者讲话。SK集团的发言人也未予置评。

朴槿惠将于周二接受检方讯问。

她和崔顺实否认有任何不当行为。

韩国将于5月9日举行总统选举，有关对势力强大的财阀进行改革则是选战中的一个主要议题。

SK集团是韩国第三大财阀，旗下子公司涉及化学、电信和半导体业务。

三名SK集团高管已在周四接受讯问。

至少还有另外两家综合企业正在接受调查，包括韩国最大财阀三星集团。集团掌门人李在镕因贿赂、挪用款项和其他指控被羁押候审。

李在镕否认所有指控，三星也否认有任何不当行为。

乐天集团的发言人本周也表示，正配合检方进行调查。(完)