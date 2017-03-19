韩国SK集团会长崔泰源因牵涉贪腐丑闻 将接受检方讯问

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔3月18日 - SK集团会长崔泰源因卷入导致前总统朴槿惠下台的贪腐丑闻，于周六受到韩国检方的讯问。他是最新一位受到讯问的企业领袖。
朴槿惠已被罢免下台并将面临指控，称她与密友崔顺实合谋，逼迫大企业向支持其政策倡议的两个基金会捐款。
路透暂未联系到检察官办公室官员评论崔泰源被传唤的理由。
崔泰源抵达检察官办公室时未与记者讲话。SK集团的发言人也未予置评。
朴槿惠将于周二接受检方讯问。
她和崔顺实否认有任何不当行为。
韩国将于5月9日举行总统选举，有关对势力强大的财阀进行改革则是选战中的一个主要议题。
SK集团是韩国第三大财阀，旗下子公司涉及化学、电信和半导体业务。
三名SK集团高管已在周四接受讯问。
至少还有另外两家综合企业正在接受调查，包括韩国最大财阀三星集团。集团掌门人李在镕因贿赂、挪用款项和其他指控被羁押候审。
李在镕否认所有指控，三星也否认有任何不当行为。
乐天集团的发言人本周也表示，正配合检方进行调查。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)