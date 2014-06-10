韩国失事客轮船员出庭受审 家属打出“你们不是人”标语

路透韩国光州6月10日（记者 Ju-min Park） - 韩国失事客轮“岁月号”15名船员周二出庭受审，罪名包括渎职罪和杀人罪等。当船长进入法庭时，有人大喊“杀人犯”。

68岁的船长李俊锡（音译）和其他三名高级船员被控杀人罪，最重可能被判死刑。另外两名船员被控弃船，最高可能被判终身监禁。其他九名船员被控渎职罪，可能也会入狱。

但乘客家属似乎已经认定船员有罪。当被告被带入时，一个人大喊：“那是船长吧？杀人犯！”

一名家属举着一副标语：“你们不是人，连动物都不如。”保安试图将标语拿走，与家属发生了争吵。悲伤的家属坐满了法庭。

这15名船员5月受指控后一直被拘留。光州处理媒体事务的法官Hahn Jee-hyung表示，此案备受公众瞩目，被告不太可能获得全面和协同辩护。

“政府指派的律师是出于公众利益接手该案，并不是自愿的。”Hahn对记者说道。

“他们是法庭任命的，因此我们希望他们不会受到指责。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。