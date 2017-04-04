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时事要闻 | 2017年 4月 5日 星期三 06:46 BJT

韩国软件巨头安哲秀获得国民之党提名 将参与总统竞选

路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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