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时事要闻 | 2017年 2月 15日 星期三 14:18 BJT

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据

路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。

首尔一家法院周二称，将在周四举行聆讯，以决定是否因行贿和其他指控签发对李在镕和三星电子社长朴商镇(Park Sang-jin)的逮捕令。

李在镕和三星集团否认有任何不当行为。(完)

(编译 汪红英；审校 王洋)
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