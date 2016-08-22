焦点：韩股区间闷局犹如一潭死水 投资人纷纷海外捞金

图为韩元和美元。 REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

路透首尔8月22日 - 韩国股市已成为过去六年亚洲最死气沉沉的市场，一直在窄幅区间交投。经济疲弱以及出口乏力，钳制了企业获利和投资增长，这使越来越多的韩国投资者转向海外寻求收益。

由于股市缺乏长期性走势，韩国投资者把该国指标股指Kospi.KS11戏称为"Boxpi"，虽然韩股短期波动性在亚洲最高。所谓“Boxpi”是将“Box”和“Kospi”合并而成的造词，是指Kospi被困在区间的情况。

根据韩国预托结算院(Korea Securities Depository)数据，2015年韩国人海外购买股票金额75亿美元，较2011年的15亿美元增长了370%。今年迄今已经在海外累计购买了41亿美元股票。

“要突破这个区间的束缚，企业需要提高获利，尤其是主要的出口企业。但首先全球经济需要表现出明显的复苏迹象，”元大证券分析师Cho Byung-hyun表示。

汤森路透StarMine的数据显示，韩国大中型企业去年的股东权益报酬率(ROE)为8.5%，在亚洲排名倒数第二，仅高于日本企业的7.2%。

由于派息较低，且投资者对韩国企业集团的公司治理和模糊不清的股权结构心存担忧，韩国股票价格一直低于其他国家股票。韩国的企业集团在该国经济中占据主导。

据元大证券称，从2010年到今年7月27日，韩国综合股价指数的最高点仅比最低点高出43.5%，其波动幅度是亚洲新兴市场中最小的。菲律宾PSE指数同期最高点比最低点高出190.5%，上海沪综指.SSEC为164.9%。

韩国综合股价指数的波动幅度也低于日本和香港股市，不过在发达市场中，新加坡股市的波动幅度更小。

根据元大证券数据，当与在中间50%区间、也就是排除极度波动状态做比较时，也出现同样的型态，并显示韩股从该区间低点到高点的涨幅只有6.5%，而菲律宾股市为上涨62.9%，泰国股市涨幅则有39.4%。

短期波动则是不一样的状况。

根据汤森路透数据，韩国综合股价指数的标准差、也就是每日走势与长期平均值的离散间的程度为1.8倍，居亚洲之冠，甚至比印度波动更为剧烈。根据FIA，印度CNX Nifty指数期权合约交易量居全球之冠，Kopsi 200指数期权的交投热络程度则排名全球第四。

**反向流动**

本地及海外投资人的资金流动彼此抵消，也帮助Kopsi指数维持箱型走势。

Kiwoom Securities分析师Seo Sang-young表示，自2011年底以来，本地投资人往往会在指数接近2,000点时获利了结，而该价位正是寻求逢低承接的海外投资人开始买进的点位。

“韩国经济相当稳定，货币波动率大大低于亚洲其他新兴国家/地区，所以对境外投资者而言风险更低，”他表示。

“但当地投资者预期，受到疲弱出口拖累，韩国股市综合股价指数在2,000点上方上涨乏力，并纷纷抛售股票，”他并称。

韩国股市维持区间波动的时间如此之长，以至于韩国总统朴槿惠2012年底当选之后不久，便誓言要在她五年任期中将股市提升至3,000点上方。

韩国股市综合股价指数在朴槿惠做出承诺时处于200日移动均线1,924.41点，上周五则收于2,056.24点，这是对全球股市上扬的反映，且今年以来权重股三星电子(005930.KS)累计大涨32%。

“我们看到越来越多的投资者将资金投向海外，尽管汇率将对此有一定的影响，但这一趋势料将日益强劲，”Seo称。

图表：亚洲新兴市场波动率 tmsnrt.rs/2bueJhZ(完)