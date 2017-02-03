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时事要闻 | 2017年 2月 3日 星期五 11:38 BJT

韩国国防部称美韩达成一致 今年部署萨德反导系统

路透首尔2月3日 - 韩国国防部周五称，美国及韩国国防部长已达成一致，于今年在韩国部署萨德(THAAD，终段高空区域防御系统)反导系统，以因应朝鲜的威胁。

美国国防部长马蒂斯在两天的访韩期间，与韩国最高官员会晤，包括国防部长官韩民求。

“双方同意今年内按计划部署萨德系统，这是完全针对朝鲜导弹威胁的防御系统。”韩国国防部在声明中称。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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