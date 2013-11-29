韩国将展开初步谈判讨论加入TPP--韩联社

德国智库称美国政策不确定及英退谈判可能令德国经济前景蒙阴
路透柏林4月12日 - 德国五家主要经济智库周三表示，美国可能采取保护主义政策的不确定性，以及英国退欧谈判缺乏能见度，可能令德国经济前景蒙阴。
路透首尔11月29日 -根据韩国联合通讯社周五引述，企划财政部长官玄旿锡表示，韩国将通知与跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判的重要国家，韩国准备加入TPP的初步谈判。
“我们将表达对TPP的兴趣，”玄旿锡向记者表示。“我们将加入初步谈判。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 田建华)
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