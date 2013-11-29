韩国将展开初步谈判讨论加入TPP--韩联社

IMF总裁拉加德称保护主义“利剑”高悬于全球经济增长动能之上

路透布鲁塞尔4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三表示，全球经济复苏的动能正在积聚，但有可能被“保护主义利剑”所伤，而当前全球贸易正在受此威胁。