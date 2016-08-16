韩国企划财政部考虑发行50年期公债 创历史先河（更新版）

三星电子调查发现电池是Note7手机起火的主要原因--消息
路透首尔1月16日 - 知情消息人士周一对路透表示，三星电子对盖乐世Note7手机起火事故的调查结果表明，电池是主要原因。
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路透首尔8月16日 - 韩国企划财政部周二称，该国正在考虑发行50年期公债；由于韩国目前公债最高年限为30年，故此举是史无前例的。
企划财政部在声明中称，正在考虑发行新债，因为利率长期处于低水平，而且短期和长期公债收益率差正在缩窄。
据企划财政部称，截至8月12日，韩国三年期和30年期公债收益率差报25个基点，而美国同样两档公债的收益率差为141个基点。
企划财政部称，如果确定发行，关于发行规模和时间表的决定将在8月某个时间与市场参与者讨论后确认。
韩国自2012年9月首次开始发行30年期公债，该期限公债一直获稳定需求。
目前有九个国家在发行期限为50年或更长的公债。(完)
(编译 刘秀红；审校 汪红英)
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