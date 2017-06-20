版本:
中国
时事要闻 | 2017年 6月 20日 星期二 10:23 BJT

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加

路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。

该名官员在记者会上称，两架韩国F-15K战斗机也将参与本次演习，但他未说明演习性质以及演习具体何时进行。(完)

(编译 王琛；审校 李爽)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐