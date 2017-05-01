韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友

路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。

韩国总统办公室表示，在周日的电话通话中，美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)再次向韩国国防部长官金宽镇保证，美韩联盟是美国在亚太地区最重视的关系。

在这次通话之前，朝鲜周六试射了一枚弹道导弹。虽然美国和韩国都称这次试射没有成功，但试射活动引发国际社会的广泛谴责。

朝鲜试射导弹后，美国总统特朗普在被问及他将对朝鲜发出什么讯息时对记者称：“你很快就能知道”。但他没有详述美国将如何应对。

白宫一名高级官员说，特朗普在周末加强了与亚洲盟国的沟通，讨论朝鲜的核威胁，并确保如果需要采取行动，大家能够“意见一致”。

特朗普周日致电2014年通过政变上台的泰国总理巴育上将，还有新加坡总理李显龙，并邀请他们访问华盛顿。他周六晚上与菲律宾总统杜特尔特通话，后者也被邀请参加会谈。(完)