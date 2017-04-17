韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害

路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。

KDI认为，中国对美出口减少10%，会导致韩国整体国内生产总值(GDP)下降0.31%。并称，这种程度的下滑并不构成危机，但会促使韩国进一步寻求出口市场多元化。

韩国出口约四分之一面向中国市场。KDI预估，如果美国对中国出口设限，中国对美10%的出口会受影响，则韩国对中国年出口将下滑0.44%。

反过来，如果中国政府予以反击，使10%的美国对中国出口受到影响，则韩国整体GDP将因此下滑0.04%。

美国政府已施压中方减少对美贸易顺差，外界担心美国总统特朗普将对中国采取更强硬立场，不过自从本月稍早中美领导人会晤之后，美国政府的措辞有所软化。(完)