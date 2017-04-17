韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
KDI认为，中国对美出口减少10%，会导致韩国整体国内生产总值(GDP)下降0.31%。并称，这种程度的下滑并不构成危机，但会促使韩国进一步寻求出口市场多元化。
韩国出口约四分之一面向中国市场。KDI预估，如果美国对中国出口设限，中国对美10%的出口会受影响，则韩国对中国年出口将下滑0.44%。
反过来，如果中国政府予以反击，使10%的美国对中国出口受到影响，则韩国整体GDP将因此下滑0.04%。
美国政府已施压中方减少对美贸易顺差，外界担心美国总统特朗普将对中国采取更强硬立场，不过自从本月稍早中美领导人会晤之后，美国政府的措辞有所软化。(完)
(编译 刘秀红；审校 郑茵)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。