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时事要闻 | 2017年 4月 24日 星期一 10:11 BJT

韩国称正和美国磋商与美军航母打击群举行联合军演

路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。

韩国国防部发言人Moon Sang-gyun未就此进一步说明，只表示正与美国海军进行协商。

周日，两艘日本驱逐舰加入卡尔文森号航母打击群以进行军演。(完)

(编译 王琛；审校 王丽鑫)

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