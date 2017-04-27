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时事要闻 | 2017年 4月 27日 星期四 09:46 BJT

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行

路透首尔4月27日 - 韩国总统办公室称，韩国和美国的国家安全顾问周四就萨德反导系统部署在顺利推进达成共识。

总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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