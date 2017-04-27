韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者

路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。