美国总统特朗普威胁终止美韩双边自贸协定 韩国称将静观其变（更新版）

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路透首尔4月28日 - 美国总统特朗普对路透称将“重新谈判或终止”美韩自由贸易协定后，韩国政府官员表示，该国将采取“观望”立场。

特朗普讲话后，韩元兑美元应声转跌，0237GMT时下滑0.2%至1,132.6；韩国综合股价指数.KS11亦回吐稍早涨幅，跌0.1%至2,208.00点。

“言论与实际政策是两回事，”这位财政部的高官向路透称。由于未被授权向媒体发言，该官员要求匿名。“他们还没有向我们提出任何要求，所以我们必须静观其变。”

他重申了企划财政部长官柳一镐上日的言论，即韩国尚未收到与美国重谈该协定的正式要求。该协定是在2012年生效的。

特朗普在采访中对路透称，该协定对韩国来说很划算，但对美国而言却“很可怕”。

一位贸易高官还对路透称，该部需要就该贸易协定同华府进行协调，但拒绝作进一步说明，原因是他需要时间来研究此事。

韩国汽车行业团体对该贸易协定可能被修订表示担忧。现代汽车(005380.KS)股价继续下跌，在特朗普相关言论后一度跌2.4%。(完)