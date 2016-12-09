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时事要闻 | 2016年 12月 9日 星期五 15:37 BJT

韩国国会表决通过对总统朴槿惠的弹劾案

路透首尔12月9日 - 韩国国会周五表决通过因贪腐丑闻对总统朴槿惠的弹劾。

宪法法院将决定是支持该动议并让朴槿惠下台，还是否决该动议让朴槿惠恢复执政。

在宪法法院作出裁决之前，国务总理将替代朴槿惠主政。(完)

(编译 汪红英；审校 李爽)

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