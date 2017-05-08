分析：若当选韩国总统 文在寅或将经济重要性置于就业及增税之上

2017年3月14日，韩国总统候选人文在寅(Moon Jae-in)在首尔的竞选活动现场发表讲话。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透首尔5月8日 - 有望当选韩国新总统的文在寅(Moon Jae-in)表示，他希望增聘消防员、教师和警察，但他的主要目标将是保护韩国脆弱的经济复苏。

文在寅是周二韩国大选最被看好的候选人。但分析师称，他似乎不太可能增税，或者大幅调整保守派政府遵循的政策。

他已聘请保守派经济学家金光斗(Kim Kwang-doo)作为他的经济政策顾问，而且据媒体称，如果文在寅当选，金光斗有可能会被任命为新政府的总理或是高级内阁部长。和金光斗一样，文在寅的一些其他主要顾问也是减税及放松监管的一贯拥护者。

据与文在寅选战团队有密切合作的消息人士透露，这位选情领跑的候选人将非常小心不去破坏脆弱的经济复苏态势。这意味着暂时不会有政策上的大幅变动，这对市场是利好。

但是，坚持保守政策可能也意味着，文在寅每年新增50万新岗位的计划有可能遇阻，影响一大关键选民群体。据韩国国家统计局，3月份超过11%的15-29岁年龄劳工处于失业状态，大大高于4.2%的韩国整体失业率。

“比起其他总统候选人，文在寅看来并没有更为激进。我觉得他起先试图做些激进的事情，但如今看来他似乎已改弦易辙，强调市场稳定，”Meritz Securities首席经济学家Stephen Lee称。

“他们的目标似乎是软着陆。”

近期的经济数据显示，出口连续六个月增长，第一季经济大幅增长。这促使央行和政府上调预估。

文在寅所属的自由派民主党发表长达389页的竞选宣言中，只有四页专门谈及了其政府将如何为新增就业及其它福利项目筹集资金。细节语焉不详，譬如“强化对富人征税”，“对不公平做法处以更高罚款”。

在一些选举辩论中，文在寅曾被其他候选人多次问及他将如何为大量新的就业提供资金支持，他既没有提供细节，也未提及把新的税收作为一种方式。

他的竞选顾问称，文在寅将聚焦于超级富有的企业收入大户，而非普遍上调企业和所得税。

“政策立足于自由主义，但执行方式比较温和。我认为这是因为（文在寅的团队）不想让主流公众感到担心。”一位政府部门的高官表示，他拒绝具名。该官员参与政府的一个工作组，其任务是检查候选人对未来计划的承诺，并为平稳交接做好政策准备。

**前总统的顾问们**

金光斗负责带头推进文在寅的经济计划，他本人曾是前总统朴槿惠在2012年大选时的顾问，负责为朴槿惠制定有关减税和放松公司监管的竞选承诺。

金光斗在近期接受采访时表示，他在去年被文在寅招揽至竞选团队，他被文在寅誓要重振经济的“真心”所打动。金光斗拒绝就本文发表评论。

金光斗是西江大学的教授，时常被当地媒体提及可能担任总理或其他内阁高层职务。金光斗之前拒绝在朴槿惠的政府中担任任何公职。

文在寅竞选团队中的其他重要助手还包括赵润济(Cho Yoon-je)和金相九(Kim Sang-jo)。前者曾担任前总统卢武铉的经济顾问，本人还在世界银行和国际货币基金组织(IMF)任过职。后者是一位教授，在过去二十年因积极参与股东维权活动而被称作“财阀狙击手”。

赵润济的有名观点是，经济应该以市场作为核心而运行，而非围绕政府运转。

赵润济和金相九都被媒体点名为出任政府要职的热门人选。

文在寅的经济团队将必须在美国及其他国家保护主义政策抬头的环境下，设法守住仍显脆弱的韩国经济复苏，此外还要应对青年人失业率高企、家庭债务膨胀和人口迅速老龄化等问题。

在朴槿惠政治丑闻后，韩国财阀改革也成为当务之急。文在寅承诺限制将韩国财阀的过度权力，加强股东主导的企业治理，但改革或许不会像一些人期望的那样强硬，因据估计韩国财阀占到了该国经济的约一半。

“为了集中精力争取更多中间选民，文在寅已弱化了之前的强硬言论。我认为经济将不会有重大改变，”天主教大学经济学教授Yang Jun-seok说。

韩国总统大选图表：tmsnrt.rs/2p0AyLf

(完)