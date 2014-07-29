韩国在全球人民币支付额排名中跃升至第八位

路透香港7月29日 - 环球银行间金融通信协会(SWIFT)周二称，韩国6月的人民币支付额较上年同期增长逾五倍，成为中国和香港之外，全球人民币支付额第八高的地区。

SWIFT称，韩国6月与中国和香港之间进行的所有直接支付中有68.9%使用人民币，高于上年同期的32.8%。

中国央行7月初指定交通银行(601328.SS)(3328.HK)担任韩国的人民币清算行。

“韩国企业越来越适应人民币的发展，作为他们全球贸易和流动性战略的一部分，他们正在利用人民币带来的机遇，”汇丰控股韩国分行执行长Martin Tricaud称。

汇控预计人民币2015年将成为全球三大贸易货币之一，五年内将可实现全面兑换。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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