韩国拟于12月1日开始人民币/韩元直接交易--消息人士

路透首尔11月24日 - 了解情况的消息人士周一对路透称，韩国计划从12月1日开始人民币/韩元直接交易。

这一日期略早于原先的计划，因为韩国努力想成为国际人民币业务中心。

“在模拟交易等准备工作顺利完成后，直接交易定于12月1日开始，”了解该计划的消息人士表示。另一名消息人士也予以证实。