版本:
中国
国际财经 | 2014年 11月 24日 星期一 11:47 BJT

韩国拟于12月1日开始人民币/韩元直接交易--消息人士

路透首尔11月24日 - 了解情况的消息人士周一对路透称，韩国计划从12月1日开始人民币/韩元直接交易。

这一日期略早于原先的计划，因为韩国努力想成为国际人民币业务中心。

“在模拟交易等准备工作顺利完成后，直接交易定于12月1日开始，”了解该计划的消息人士表示。另一名消息人士也予以证实。

韩国企划财政部官员拒绝证实该计划日程。

该部门在10月底表示，计划约在12月中旬开始直接交易。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐