韩国大企业高层出席国会听证会 为总统丑闻调查案接受质询

路透首尔12月6日 - 韩国最大企业集团的领导人周二早上抵达韩国国会大楼，出席一场史无前例的政治丑闻听证会。这宗政治丑闻可能把韩国总统朴槿惠拉下台。

这些企业高管以三星集团继承人李在镕为首，他们穿过夹道的媒体及抗议人群进入国会大楼。

一个国会小组正在调查这些企业财阀是否曾在朴槿惠或其密友与副手施压之下，提供金钱给两个支持朴槿惠政策的非营利基金会，以换取特殊待遇。

有53家企业集团曾提供资金给该两家基金会，但其中并无任何一家财阀被指控有不当行为；不过仍可见到国会外有一位抗议者高举“逮捕财阀首脑”的标语。

朴槿惠周五将面临弹劾案表决，有可能成为韩国第一位以不光彩的方式提前结束任期的民选总统。韩国民众大规模示威要求她下台，她的支持率已经跌到只剩4%。

这也是头一次有这么多的韩国大企业领导人出席国会听证会。

根据一位出席人士，听证会从当地时间早上10点(1000GMT)开始举行，预计将持续到晚上10点。(完)