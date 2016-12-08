韩国企划财政部称担心“国内议题”给经济带来更多风险

路透首尔12月8日 - 韩国企划财政部周四表示，担心“国内议题”给经济带来更多风险。目前韩国国会准备就弹劾总统朴槿惠进行投票。

企划财政部在月度经济评估中，没有明确指向围绕朴槿惠的政治丑闻。但它表示，在许多全球不确定性仍存的情况下，担心国内议题可能导致消费和投资变弱。

这会让经济更加承压。家庭债务规模处于纪录高位，数十家僵尸企业正在重组，以及出口疲弱等问题已经让韩国经济疲于应对。三星电子(005930.KS)决定停产旗舰智能手机盖乐世(Galaxy)Note7和现代汽车(005380.KS)罢工事件，令韩国出口雪上加霜。

如果美国总统当选人特朗普执政后落实竞选承诺，韩国贸易可能遭受又一波冲击。而与其他新兴经济体一样，美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息预期已经让韩国金融市场紧张不安。美联储最早可能下周升息。

一项民间调查显示，韩国11月制造业活动连续第四个月萎缩，出口订单也下滑，不过速度较10月有所放缓，这凸显出亚洲第四大经济体的复苏脆弱。

“由于政治不确定性，我们看到投资及决策制定普遍出现停滞，”韩国开发研究院(KDI)经济学家Jung Kyu-chul称。

该智库预计经济明年将增长2.4%，低于2.6%的2016年预估增长率，但“若这场丑闻久拖不决，累及消费、投资及就业市场等各个方面，那么2017年增长预测很可能降至仅略高于2%，”他称。

昨天，企划财政部长官柳一镐称，政治不确定性是经济增长的一个风险。

消费者信心已经降至全球金融危机以来最低。

韩国央行一项调查显示，上月消费者信心降至2009年4月以来最低点，此数据公布的同一周，朴槿惠支持率降至4%的纪录低点。

朴槿惠的总统之位正处在紧要关头，韩国国会周五料就弹劾举行投票。即使国会通过，弹劾还需宪法法院批准，这意味着韩国政治危机还将持续数月。

朴槿惠被控与其密友崔顺实和前助手共谋施压大企业掌门人，迫使后者向支持其政策的两支基金提供金援。她否认有任何不当举动，但为其在与崔顺实交往中的不谨慎而道歉。

野村证券驻香港分析师Kwon Young-sun认为，如果提前举行大选，韩国央行在2017年将仅会降息一次。

“我们目前预期，在2017年上半年可能举行的提前总统大选之后，央行只会在2017年第四季降息25个基点至1%，”Kwon在周四发布的报告中称。

他此前曾预期央行明年会降息两次至0.75%，但现在认为韩国不太可能“在2017年上半年进行任何重大的宏观政策调整，直到总统大选结束。”

企划财政部说，民间消费在近几个月反弹，但基本上是由于政府牵头的零售促销活动所致。(完)