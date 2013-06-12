调查：韩国央行本周会议料维持利率不变

* 22位受访分析师均认为韩国央行6月13日维持利率不变

* 利率决议将于6月13日0100GMT公布

* 14位预计今年不会再调整利率，七位预计至少降息一次

路透首尔6月12日 - 路透调查显示，韩国央行周四料维持利率稳定，而且至少今年余下时间会按兵不动。韩国央行5月意外降息。

路透访问22位分析师预计，韩国央行6月13日的政策会议将维持指标利率在2.50%不变。该央行上月降息25个基点，为七个月来首次。

21位受访者被问及如何看待年内剩余时间央行的政策走向时，14位预期年内利率将维持不变，其余七位受访者则认为至少还会有一次降息。

受访者普遍预期企划财政部本月末公布经济预估修正值时，将会上调对今年经济成长率的预估，目前预估为2.3%。

韩国总统朴槿惠在今年2月底上任后不久，政府就下调了今年的经济成长预估，随后还推出多种刺激措施，其中包括一项50亿美元的财政支出新计划。

韩国是亚洲第四大经济体，2012年经济增长率为2.0%，为2008-2009年全球金融危机以来最低，也是90年代末亚洲金融危机以来第二低的增长率。(完)

(编译 李爽/梁睿雪; 审校 张涛/白云)

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